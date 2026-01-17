MENÜ
Die beiden Apothekerinnen Anett Zobel (2. v. l.) und Julia Hofmann (r.) stoßen mit ihren Familien auf das neue Jahr an.
Die beiden Apothekerinnen Anett Zobel (2. v. l.) und Julia Hofmann (r.) stoßen mit ihren Familien auf das neue Jahr an.
Rochlitz
Das sind die Bilder des Neujahrsempfangs in Rochlitz
Redakteur
Von Alexander Christoph
Lockere Gespräche bei einem Glas Sekt, gut gelaunte Gäste aus allen Bereichen der Gesellschaft und ein OB, der auf das Gestern und das Morgen blickt: Das ist der Neujahrsempfang in Rochlitz.

Er ist der erste gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres in Rochlitz, der Neujahrsempfang der Stadt. Rund 300 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Kirche sowie aus dem Sozialbereich und dem Vereinsleben haben am Samstag im Bürgerhaus auf das neue Jahr angestoßen, darunter die Bürgermeister aus Königshain-Wiederau, Seelitz und...
