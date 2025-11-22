Das sind die schönsten Fotos: Tanzstundenabschlussball in Rochlitz

Rochlitz
Festlicher Höhepunkt im Bürgerhaus Rochlitz: Der Abschlussball der Tanzstunden lockte rund 60 Paare aufs Parkett.
Unter Leitung von Mario Müller vom Tanzcenter Kießling hatten die Jugendlichen zuvor neun Tanztreffs absolviert – je 1,5 Stunden Rhythmus und auch Etikette. „Es war eine tanzfreudige Truppe, die nicht nur moderne Gesellschaftstänze gelernt hat, sondern auch Umgangsformen. Selbst Krawattebinden stand auf dem Programm – das probierten auch...
