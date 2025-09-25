Der junge Rochlitzer und sein Wartburg 353 aus Bulgarien: Ohne H-Kennzeichen zur Oldtimerrallye

Der Wartburg Tourist ist vielleicht nicht der Klassiker, war aber in der DDR ein gefragtes Auto. Der 24-jährige Lukas Heinig fährt damit heute noch gern - aber in eine Umweltzone darf er nicht.

Vor 40 Jahren war das der Traum eines DDR-Bürgers: 50 PS, 130 km/h Spitze, ein echter Fünfsitzer, Knüppelschaltung, richtiges Blech statt Duroplast und als Kombi mit viel Platz. Die Rede ist vom Wartburg 353 Tourist. Leider war der schwer zu bekommen und teuer. Neupreis in der Basisausstattung seit 1967 unverändert 17.700 Mark. Gefragt war das... Vor 40 Jahren war das der Traum eines DDR-Bürgers: 50 PS, 130 km/h Spitze, ein echter Fünfsitzer, Knüppelschaltung, richtiges Blech statt Duroplast und als Kombi mit viel Platz. Die Rede ist vom Wartburg 353 Tourist. Leider war der schwer zu bekommen und teuer. Neupreis in der Basisausstattung seit 1967 unverändert 17.700 Mark. Gefragt war das...