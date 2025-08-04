Döbeln: Langfinger stehlen Geldbörse aus Auto

Ausweise, Bargeld sowie eine EC-Karte sind weg. Die Polizei warnt: Lassen sie nichts im Auto liegen.

Auf eine im Auto zurückgelassene Geldbörse hatten es in der Nacht zu Sonntag Diebe in Döbeln abgesehen. Laut Polizei schlugen die unbekannten Täter eine Fensterscheibe des in der Bertolt-Brecht-Straße geparkten Pkw Opel ein und griffen sich aus einer Ablage die Geldbörse. In dieser befanden sich Ausweise, Bargeld sowie eine EC-Karte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Eine Anwohnerin hatte gegen 4 Uhr einen Knall gehört, der mutmaßlich mit dem Einbruch in Zusammenhang steht. Die Polizei rät, keine Geldbörsen und Wertsachen in Fahrzeugen liegen zu lassen. Die Täter würden nur Sekunden brauchen, um in ein Auto zu gelangen und daraus zurückgelassene Gegenstände zu stehlen, warnt die Polizei. (fp)