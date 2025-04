Dorfladen in Methau schließt für immer

Betroffen sind insgesamt drei ländliche Ragema-Märkte. Neben Methau stehen auch die Standorte Erlau und Raschütz auf der Schließungsliste.

Am 30. Juni ist definitiv Schluss. Und zwar in den Ragema-Märkten in Erlau, Methau und Raschütz. Das teilten Christina Bamesreiter und Daniel Näther vom Vorstand der Methauer Agro AG auf Nachfrage von „Freie Presse“ mit. Insgesamt elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen.