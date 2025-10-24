Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Drogenprozess gegen Colditzer Familie: Fingerabdrücke belasten Angeklagte – Richter vertagt erneut

Die Angeklagten: Der Sohn (2. v. l.), seine Mutter (3. v .r.) und seine Ex (2 .v. r.).
Die Angeklagten: Der Sohn (2. v. l.), seine Mutter (3. v .r.) und seine Ex (2 .v. r.). Bild: Archiv/Harry Haertel
Rochlitz
Drogenprozess gegen Colditzer Familie: Fingerabdrücke belasten Angeklagte – Richter vertagt erneut
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wieder keine Entscheidung im Verfahren gegen die Colditzer Familie: Fingerabdrücke belasten zwar die Angeklagten, doch ein wichtiger Zeuge kann erst im November aussagen.

Der Prozess um eine mutmaßliche Drogenhändlerbande aus Colditz, Grimma und Leisnig zieht sich weiter: Schon mehrfach musste das Landgericht Chemnitz ihn vertagen – weil Zeugen erneut geladen werden mussten oder die Verteidigung neue Beweisanträge stellte. Dieses Mal gestaltete sich selbst das Finden weiterer Termine schwierig, weil einer der...
