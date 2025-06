Durchsuchung in Rochlitz: Sexueller Missbrauch von Kindern ist Grund - nicht Drogen

Die Polizei hat am Nachmittag korrigierte Angaben zu einer Durchsuchung am Morgen in Rochlitz gemacht. Um Rauschgift ging es nicht.

Mehrere Polizeifahrzeuge auf dem Markt in Rochlitz haben am Mittwochmorgen die Blicke auf sich gezogen. Zunächst sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, dass ein Einsatz der Polizei zu Drogenkriminalität vorausgegangen war. Im Bereich Friedrich-August-Straße habe es eine Durchsuchung gegeben, im Zusammenhang mit einem laufenden...