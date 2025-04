Echt Peniger Bier fürs Stadtfest: Brauverein heizt den Kessel an

Als Christoph Kolumbus 1492 zu seiner Entdeckungsreise in See stach, hätte er Bier aus Penig an Bord haben können. Denn 1485 wurde der Stadt das Braurecht gewährt. An diese Tradition wird angeknüpft.

Für einen frühsommerlichen Samstagnachmittag war der Besuch dieser Veranstaltung ein voller Erfolg. Dicht besetzt waren die Tische im Peniger Braugewölbe. Mitglieder des vor acht Jahren gegründeten Brauvereins stellten sich und ihre liebevoll und mit jeder Menge Arbeitszeit gestalteten Räume vor. Wichtigstes Thema des Tages: Mit welchen... Für einen frühsommerlichen Samstagnachmittag war der Besuch dieser Veranstaltung ein voller Erfolg. Dicht besetzt waren die Tische im Peniger Braugewölbe. Mitglieder des vor acht Jahren gegründeten Brauvereins stellten sich und ihre liebevoll und mit jeder Menge Arbeitszeit gestalteten Räume vor. Wichtigstes Thema des Tages: Mit welchen...