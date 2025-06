Ein Dorf im Festmodus: Stollsdorf feiert 675 Jahre

Das Jubiläum wurde mit einer großen Feier begangen. Die Dorfgemeinschaft zeigte vollen Einsatz. Ein besonderer Auftritt krönte das Fest.

Eine große Fete hat am Wochenende in Stollsdorf stattgefunden. Gefeiert wurde das 675-jährige Bestehen des Ortes. Dazu hatte sich das Dorf herausgeputzt, viele Grundstücke waren mit Wimpelketten oder auch Puppen geschmückt. Organisiert haben die Stollsdorfer ihr Fest selber. Durch eine Chronik, die in den letzten Jahren erstellt wurde, war die...