Erlau: Auto überschlägt sich und landet im Graben

Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Mittweida und Erlau am Freitagmorgen ist eine Person schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen kam ein Kia aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Anschließend wurde das Auto offenbar zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb auf dem...