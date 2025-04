2 min.

Erlauer Generationenbahnhof: Schutzdach entfernt, Reparatur vorangetrieben

Es tut sich sichtbar etwas am Generationenbahnhof in Erlau. So wurde dieser Tage damit begonnen, das Schutzdach abzubauen, das über ein Jahr lang das Gebäude abdeckte und so vor weiteren Schäden...