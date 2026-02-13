Ermittlungserfolge im Drogenmilieu: Polizei hebt in Leisnig nicht das erste Mal eine Cannabis-Plantage aus

Rochlitz
Was haben Augustusburg, Colditz, Leisnig und Mittweida gemeinsam? In allen Orten stellten Polizisten bei Razzien Gras und Marihuana in Größenordnungen sicher. Ein Überblick der „Freien Presse“.
Die Ermittlungserfolg der Drogenfahnder in Leisnig ist nur ein Beispiel unter vielen aus der jüngeren Vergangenheit. Denn immer wieder hebt die Polizei Cannabis-Plantagen im Landkreis Mittelsachsen aus. Nicht immer werden so viele Pflanzen wie jetzt entdeckt – immerhin waren es diesmal 1400 Stück –, dennoch dürfte die Razzien an der...
