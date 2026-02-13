MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • Ermittlungserfolge im Drogenmilieu: Polizei hebt in Leisnig nicht das erste Mal eine Cannabis-Plantage aus

Gras im großen Stil anzubauen (Symbolfoto), ist nach wie vor verboten.
Gras im großen Stil anzubauen (Symbolfoto), ist nach wie vor verboten. Bild: Martin Schutt/dpa
Gras im großen Stil anzubauen (Symbolfoto), ist nach wie vor verboten.
Gras im großen Stil anzubauen (Symbolfoto), ist nach wie vor verboten. Bild: Martin Schutt/dpa
Rochlitz
Ermittlungserfolge im Drogenmilieu: Polizei hebt in Leisnig nicht das erste Mal eine Cannabis-Plantage aus
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was haben Augustusburg, Colditz, Leisnig und Mittweida gemeinsam? In allen Orten stellten Polizisten bei Razzien Gras und Marihuana in Größenordnungen sicher. Ein Überblick der „Freien Presse“.

Die Ermittlungserfolg der Drogenfahnder in Leisnig ist nur ein Beispiel unter vielen aus der jüngeren Vergangenheit. Denn immer wieder hebt die Polizei Cannabis-Plantagen im Landkreis Mittelsachsen aus. Nicht immer werden so viele Pflanzen wie jetzt entdeckt – immerhin waren es diesmal 1400 Stück –, dennoch dürfte die Razzien an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
14:10 Uhr
2 min.
Polizei findet 1400 Cannabispflanzen in Leisnig: Verdächtiger verhaftet
Knapp 1400 Cannabispflanzen fand die Polizei in einem Wohnhaus in Leisnig.
In Leisnig wurde eine großangelegte Cannabis-Plantage entdeckt. Die Polizei stellte rund 1400 Pflanzen sicher. Der festgenommene Verdächtige steht nun im Fokus der Ermittlungen.
Ute George
17:00 Uhr
1 min.
Leisnig: Verdacht auf Cannabis‑Plantage - Hausdurchsuchung
Einsatz an der Schloßstraße in Leisnig: Polizei und Technisches Hilfswerk vor Ort.
Polizei und Technisches Hilfswerk durchsuchten ein Haus an der Schloßstraße. Es geht um eine mutmaßliche Cannabis‑Plantage. Was bislang bekannt ist.
Farhad Salmanian
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel