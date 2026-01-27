MENÜ
Marcel Rogau ist seit kurzem selbst Auktionator. Im Mai kommen etwa 500 Raritäten aus seinem Antikhandel in Penig unter den Hammer.
Marcel Rogau ist seit kurzem selbst Auktionator. Im Mai kommen etwa 500 Raritäten aus seinem Antikhandel in Penig unter den Hammer. Bild: Julia Czaja
Das Puppenhaus aus dem Jahr um 1900 wartet mit vielen Details auf und wird im Mai versteigert. Das Einstiegsgebot liegt bei 480 Euro.
Das Puppenhaus aus dem Jahr um 1900 wartet mit vielen Details auf und wird im Mai versteigert. Das Einstiegsgebot liegt bei 480 Euro. Bild: Julia Czaja
Das Spiel „Billard-Tennis“ wurde um 1900 von der Leipziger Firma Schmidt & Römer hergestellt.
Das Spiel „Billard-Tennis“ wurde um 1900 von der Leipziger Firma Schmidt & Römer hergestellt. Bild: Mario Hösel/Archiv
Der kleine Weihnachtsbaum stammt etwa aus dem Jahr 1910. Er wurde von der Firma Lauscha hergestellt und hat echte kleine Glaskugeln.
Der kleine Weihnachtsbaum stammt etwa aus dem Jahr 1910. Er wurde von der Firma Lauscha hergestellt und hat echte kleine Glaskugeln. Bild: Julia Czaja
Rochlitz
„Es braucht einen ganzen Sack voll Mut“: Antikhändler aus Penig ist nun auch Auktionator
Redakteur
Von Julia Czaja
Marcel Rogau aus Penig ist nicht nur Antikhändler, sondern auch frischgebackener Auktionator. Im Mai kommen Antikspielzeuge, Meissner Porzellan und ein besonderes Puppenhaus unter seinen Hammer.

Der Antikhandel in Penig boomt. Ursprünglich war er in der Leipziger Straße beheimatet, doch inzwischen verkaufen Marcel Rogau und seine Lebensgefährtin Franziska Wetzel antike Schätze vom alten Emaillierwerk Am Pfaffenbusch aus. Die Nachfrage nach seltenen Stücken ist ungebrochen hoch. Rogau und Wetzel haben Kunden weit über Deutschland...
