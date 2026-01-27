„Es braucht einen ganzen Sack voll Mut“: Antikhändler aus Penig ist nun auch Auktionator

Marcel Rogau aus Penig ist nicht nur Antikhändler, sondern auch frischgebackener Auktionator. Im Mai kommen Antikspielzeuge, Meissner Porzellan und ein besonderes Puppenhaus unter seinen Hammer.

Der Antikhandel in Penig boomt. Ursprünglich war er in der Leipziger Straße beheimatet, doch inzwischen verkaufen Marcel Rogau und seine Lebensgefährtin Franziska Wetzel antike Schätze vom alten Emaillierwerk Am Pfaffenbusch aus. Die Nachfrage nach seltenen Stücken ist ungebrochen hoch. Rogau und Wetzel haben Kunden weit über Deutschland... Der Antikhandel in Penig boomt. Ursprünglich war er in der Leipziger Straße beheimatet, doch inzwischen verkaufen Marcel Rogau und seine Lebensgefährtin Franziska Wetzel antike Schätze vom alten Emaillierwerk Am Pfaffenbusch aus. Die Nachfrage nach seltenen Stücken ist ungebrochen hoch. Rogau und Wetzel haben Kunden weit über Deutschland...