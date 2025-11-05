Ferienwohnung mit Traumblick auf das Rochlitzer Schloss: So schön ist die Unterkunft

Die Ferienwohnung von Peter Lissek in Rochlitz wurde im Bereich Chemnitz und Zwickau als Regionssieger ausgezeichnet. Was bietet der Vermieter und wer sind die Gäste im Muldental?

Der Blick von der Mulde zum Schloss Rochlitz ist so schön, dass Peter Lissek hier manchmal gleich selbst einziehen würde. Zumindest als Alterssitz käme das Objekt infrage, erklärt er beim Vor-Ort-Termin mit einem Lachen. Gefragt sind die zwei Ferienwohnungen am Mühlplatz auf jeden Fall, die Auslastung liegt laut Lissek bei über 80 Prozent.