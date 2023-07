Feuerwehr Geringswalde: Möbel in Vollbrand

Ein Brand ging in Geringswalde an der Goldammerstraße 22 in der Nacht zum Freitag, 28. Juli, für die Bewohner glimpflich aus. Es gab keine Verletzten. „Wir wurden eine Dreiviertelstunde nach Mitternacht gerufen“, teilte Einsatzleiter Jan Bretschneider von der Geringswalder Feuerwehr mit. „Aus einer Werkstatt hinter dem Wohnhaus drang...