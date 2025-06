Feuerwehr Rochlitz nutzt Tage der offenen Tür als ungewöhnliche Stellenausschreibung

Ein Wochenende voller Erlebnisse erwartet Besucher am Schulberg 7 - mit spektakulären Einblicken in die Arbeit der Rochlitzer Feuerwehr. Zugleich sind die Tage eine Bewerbung um neue Einsatzkräfte.

Im neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Platz nehmen, hinter verborgene Klappen und Türen schauen, Technik erkunden und ausprobieren: Die Rochlitzer Feuerwehr ermöglicht all das bei ihren Tagen der offenen Tür am 28. und 29. Juni. An beiden Tagen geht es rund um die Feuerwache am Schulberg 7 hoch her. Am Samstag beginnt das Spektakel um...