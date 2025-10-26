Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Yvonne Hartung und Tochter Ruby nahmen ein Prinzessinnenkleid mit nach Hause.
Yvonne Hartung und Tochter Ruby nahmen ein Prinzessinnenkleid mit nach Hause. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Yvonne Hartung und Tochter Ruby nahmen ein Prinzessinnenkleid mit nach Hause.
Yvonne Hartung und Tochter Ruby nahmen ein Prinzessinnenkleid mit nach Hause. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Flohmarkt des KCR in Rochlitz: Vierjährige findet ihr Prinzessinnenkleid
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fundus ist voll. Für immer neue Programme braucht der Karneval-Club Rochlitz (KCR) Platz. Also veranstaltete er einen Flohmarkt. Faschingsfreunde freute es. Denn es gab ausgefallene Stücke.

Da blieb kein Wunsch offen und kein Magen leer. Die Sternchen und Fünkchen des Karneval-Clubs hatten alle Register gezogen. So bunt wie ihr Verein war auch das Angebot des Kuchenbasars, der die Besucher des Flohmarktes liebevoll empfing. Es gab jede Menge frisch gebackene und belegte Leckereien. Vom Kuchen bis hin zum Wurstbrötchen gab es für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
2 min.
Flohmarkt in Rochlitz: Schnäppchenjagd dient auch dem Abiball
Rochlitz erlebte einen ausgebuchten Flohmarkt mit reger Besucher-Resonanz. Schülerinnen verkauften erfolgreich für einen besonderen Anlass.
Jan Leißner
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
21.10.2025
1 min.
Genussmarkt: Rochlitz lädt zum Schlemmen ein
Der Genussmarkt lockt im Herbst – hier ein Foto von 2022 – stets Hunderte nach Rochlitz.
Kulinarische Köstlichkeiten gehören zum Genussmarkt dazu. Aber Rochlitz lockt an dem Tag auch mit viel Kultur in die Innenstadt.
Alexander Christoph
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
Mehr Artikel