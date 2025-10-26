Flohmarkt des KCR in Rochlitz: Vierjährige findet ihr Prinzessinnenkleid

Der Fundus ist voll. Für immer neue Programme braucht der Karneval-Club Rochlitz (KCR) Platz. Also veranstaltete er einen Flohmarkt. Faschingsfreunde freute es. Denn es gab ausgefallene Stücke.

Da blieb kein Wunsch offen und kein Magen leer. Die Sternchen und Fünkchen des Karneval-Clubs hatten alle Register gezogen. So bunt wie ihr Verein war auch das Angebot des Kuchenbasars, der die Besucher des Flohmarktes liebevoll empfing. Es gab jede Menge frisch gebackene und belegte Leckereien. Vom Kuchen bis hin zum Wurstbrötchen gab es für...