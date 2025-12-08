Fünf Gründe, warum die Evangelische Werkschule Milkau so gefragt ist

Doppelt so viele Bewerber wie Plätze: die Evangelische Werkschule Milkau boomt. Woran liegt es, dass die freie Schule bei Eltern und Schülern zwischen Rochlitz, Mittweida und Döbeln so gefragt ist?

Es herrscht reger Andrang im Schulhaus, als Fabiane aus der 7 b und Paul aus der 5 a ihre Besuchergruppe durch die Evangelische Werkschule Milkau führen. Die freie Schule öffnete am Samstag parallel zum Weihnachtsmarkt des Feuerwehrvereins ihre Türen.