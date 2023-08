Fürstliche Hochzeit in Penig: Prinz von Schönburg-Hartenstein führt seine Tochter zum Altar

Mitglieder von Adelsfamilien aus Deutschland und Österreich sind am Samstag zur Trauung von Prinzessin Luise von Schönburg-Hartenstein und Baron Felix Mayr-Melnhof-Saurau in die Muldestadt gekommen. Zu den 300 Gästen zählten auch Politiker der Region.

