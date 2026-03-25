Garbisdorf: Ausstellung „Eindunkeln“ im Kulturgut Quellenhof

Rochlitz
Ende März öffnet das Kulturgut Quellenhof die Ausstellung „Eindunkeln“. Gezeigt werden Grafiken und Zeichnungen von Peter Schnürpel.
Im Kulturgut Quellenhof wird am Freitag, 27. März, die Ausstellung „Eindunkeln“ eröffnet. Wie der Heimatverein Göpfersdorf mitteilte, beginnt die Vernissage um 19.30 Uhr. Gezeigt werden Grafik und Zeichnungen von Peter Schnürpel, der 1941 in Leipzig geboren wurde. Er studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst und lehrte lange in...
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