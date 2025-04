Geburtstag in Karls Erlebnisdorf in Döbeln: Wie viele Stücke bekommt man aus einem 1,20 mal 1,80 Meter großen Kuchen?

Kinderschminken, Geburtstagskuchen und viele Eierbecher - in Karls Erlebnisdorf wurde am Sonntag gefeiert.

Mit einem Erdbeer-Riesenkuchen hat Karls Erlebnisdorf in Döbeln am Sonntag seinen ersten Geburtstag gefeiert. Bereits am Morgen war der Parkplatz voll. Neben Gästen aus dem Umland kamen auch Besucher aus hunderten Kilometern Entfernung, sogar aus Tschechien und Polen. Mit Maskottchen Karl und den Bäckerinnen Marie und Eve wurde der...