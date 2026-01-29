MENÜ
Auch in Rochlitz und Penig müssen Hühner nun im Stall bleiben.
Auch in Rochlitz und Penig müssen Hühner nun im Stall bleiben. Bild: Carsten Rehder/dpa/Archiv
Rochlitz
Geflügelpest trifft Mittelsachsen erneut: Stallpflicht rund um Rochlitz und Penig
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
Anhören

Der Ausbruch der Vogelgrippe in Geithain hat nun auch Auswirkungen auf den Landkreis. Es gibt eine neue Überwachungszone mit strengen Regeln.

In großen Teilen im Nordwesten des Landkreises Mittelsachsen gilt wegen der Vogelgrippe nun wieder eine Stallpflicht. Grund dafür ist der Ausbruchs der Geflügelpest in einem Ortsteil der Gemeinde Geithain im Landkreis Leipzig. Erst am Tag zuvor war eine seit Dezember bestehende Sperrzone bei Leisnig wieder aufgehoben worden.
