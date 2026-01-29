Geflügelpest trifft Mittelsachsen erneut: Stallpflicht rund um Rochlitz und Penig

Der Ausbruch der Vogelgrippe in Geithain hat nun auch Auswirkungen auf den Landkreis. Es gibt eine neue Überwachungszone mit strengen Regeln.

In großen Teilen im Nordwesten des Landkreises Mittelsachsen gilt wegen der Vogelgrippe nun wieder eine Stallpflicht. Grund dafür ist der Ausbruchs der Geflügelpest in einem Ortsteil der Gemeinde Geithain im Landkreis Leipzig. Erst am Tag zuvor war eine seit Dezember bestehende Sperrzone bei Leisnig wieder aufgehoben worden.