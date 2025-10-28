Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Geflügelzüchter zwischen Sorge und Stallpflicht: Macht die Vogelgrippe um Mittelsachsen noch einen Bogen?

Wolfgang Ahnert, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins 1888 Erlau und Umgebung, mit einem mit „vorzüglich“ bewerteten Welsumer-Hahn.
Wolfgang Ahnert, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins 1888 Erlau und Umgebung, mit einem mit „vorzüglich“ bewerteten Welsumer-Hahn. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Geflügelzüchter zwischen Sorge und Stallpflicht: Macht die Vogelgrippe um Mittelsachsen noch einen Bogen?
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tote Wildvögel wurden von Freiberg bis Penig bislang nicht gefunden. Der Landkreis wappnet sich aber für einen Ausbruch der Geflügelpest. Was wird nun aus den Geflügelschauen und dem Weihnachtsbraten?

Es sind etwa 25 Hühner und Hähne, die bei Wolfgang Ahnert in Erlau über den Hof laufen. Dazu hält er rund 40 Tauben und 20 Kaninchen. Angst um seine Tiere hat der Vorsitzende des noch etwa 25 Mitglieder starken Kleintierzuchtvereins 1888 Erlau und Umgebung nicht. „Aber man muss schon damit rechnen, dass auch hier mal ein toter Vogel vom...
