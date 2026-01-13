MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am 21. und 22. Februar findet in Mühlau der 16. Mittelsächsische Tauschtag für Mineralien und Fossilien statt.
Am 21. und 22. Februar findet in Mühlau der 16. Mittelsächsische Tauschtag für Mineralien und Fossilien statt. Bild: Joerg Neubert/Archiv
Am 21. und 22. Februar findet in Mühlau der 16. Mittelsächsische Tauschtag für Mineralien und Fossilien statt.
Am 21. und 22. Februar findet in Mühlau der 16. Mittelsächsische Tauschtag für Mineralien und Fossilien statt. Bild: Joerg Neubert/Archiv
Rochlitz
Geheimnisvolle Winzlinge: Tauschtag für Kristalle in Mühlau
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 16. Mittelsächsischen Tauschtag für Mineralien und Fossilien in Mühlau präsentieren erstmals auch Micromount-Sammler ihre winzigen Kristalle.

Winzige Kristalle, Mineralien und Fossilien können am 21. und 22. Februar in Mühlau bestaunt werden. Der Kulturverein „Linde“ richtet an dem Wochenende im Landgasthof „Linde“, Untere Hauptstraße13, den 16. Mittelsächsischen Tauschtag für Mineralien und Fossilien aus. Am Samstag von 14 bis 20 Uhr kommen in Mühlau erstmals...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
2 min.
Mysteriöse Baumfällungen in Mutscheroda: Was weiß die Polizei?
An der S 242 wurden bei Mutzscheroda eine Linde gestutzt und Akazien abgeschnitten.
Rätselhafter Kahlschlag an der S 242: Mehr als 20 Akazien waren in Mutzscheroda abgeschnitten worden. Weder Pächter noch Straßenmeisterei haben eine Erklärung. Und die Polizei?
Julia Czaja
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
14:01 Uhr
2 min.
Berufung von Le Pen beginnt - Blick auf Präsidentschaftswahl
Le Pen weist die Vorwürfe zurück.
Steht Marine Le Pen bei der kommenden Präsidentschaftswahl auf dem Stimmzettel? Das dürfte auch von einem Gerichtsverfahren abhängen, das jetzt in Paris beginnt.
14:02 Uhr
2 min.
Geflügelpest: Landkreis Bautzen trifft Schutzvorkehrungen
Nach dem Ausbruch der Geflügelpest im Kreis Görlitz ordnet auch der benachbarte Kreis Bautzen für einige Gebiete die Stallpflicht an. (Symbolbild)
Stallpflicht, Verbot von Geflügelmärkten: Im Kreis Bautzen greifen nach der Geflügelpest im Kreis Görlitz jetzt strenge Regeln. Was Tierhalter in Weißenberg und Malschwitz ab sofort beachten müssen.
08.01.2026
2 min.
Neue Ideen für die Region: Frauen vernetzen sich in Rochlitz
Am 20. Januar findet die nächste Ideenschmiede im „Raum der Wünsche“ in Rochlitz statt.
Frauenpower trifft auf Ideenschmieden: Frauen aus verschiedenen Berufen kommen im „Raum der Wünsche“ in Rochlitz zusammen. Was erwartet die Teilnehmerinnen?
Holk Dohle
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
Mehr Artikel