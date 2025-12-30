MENÜ
Beim Weihnachtsmarkt gab Rosmarie Teichmann (l.) die frohe Nachricht bekannt.
Beim Weihnachtsmarkt gab Rosmarie Teichmann (l.) die frohe Nachricht bekannt.
Rosmarie Teichmann vom Feuerwehrverein Arnsdorf/Amerika packt mit an, um aus dem einstigen Jugendclub ein Freizeitzentrum zu machen.
Rosmarie Teichmann vom Feuerwehrverein Arnsdorf/Amerika packt mit an, um aus dem einstigen Jugendclub ein Freizeitzentrum zu machen.
Der Putz ist ab: Der Verein hat im ehemaligen Jugendclub die Wände freigelegt.
Der Putz ist ab: Der Verein hat im ehemaligen Jugendclub die Wände freigelegt.
Rochlitz
Geldsegen in Arnsdorf: Freizeitzentrum für Bewohner könnte nächstes Jahr eröffnen
Von Julia Czaja
Große Sprünge schienen bis vor kurzem noch aussichtslos. Doch ein überraschender Geldsegen sorgt dafür, dass die Arnsdorfer ihrem großen Traum – einem Freizeitzentrum – schneller näherkommen.

Noch im November stand zu befürchten, dass der Feuerwehrverein Arnsdorf/Amerika im nächsten Jahr „nur kleine Brötchen backen kann“, wie Rosmarie Teichmann vom Verein es formulierte. Doch in der Adventszeit bekamen die Arnsdorfer ein Weihnachtsgeschenk, mit dem sie nicht gerechnet hatten und das ihre Pläne für 2026 sprichwörtlich auf neue...
29.12.2025
Fahrgäste in Chemnitz und Freiberg gucken in die Röhre: IC startet am Montagvormittag in Dresden
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht.
Vergebliches Warten in Chemnitz und Freiberg: Beim IC 2270 fehlten am Montag plötzlich zwei wichtige Halte. Was war der Grund?
Heike Hubricht
30.12.2025
Bangladesch: Ex-Premierministerin Khaleda Zia ist tot
Khaleda Zia, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2012 zu sehen, ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Sie regierte das Land nicht nur einmal und war zuletzt Oppositionsführerin in Bangladesch. Nun ist Khaleda Zia gestorben.
Premiere und Abschied 2025: Zwei Olympiasieger verewigen sich an der legendären Oberwiesenthaler Medaillenwand
Katharina Hennig Dotzler brachte ihre Medaillen zum Pünktchenkleben mit ins Wintersportmuseum.
Eine Langläuferin und ein Nordischer Kombinierer hatten in diesem Jahr besondere Auftritte im Wintersportmuseum K 3 am Fichtelberg. Die eine klebte zum ersten Mal Medaillenpünktchen, der andere zum letzten Mal.
Sandra Häfner
22.10.2025
3 min.
„Das Areal erwacht zum Leben“: Aus Thierbachs einst unansehnlichem Dorfkern ist eine Idylle geworden
Das bislang unansehnliche Gelände in Thierbach ist eine Idylle geworden.
Thierbachs neuer Dorfkern begeistert die Anwohner. Zäune weg, Straßen breiter, Fitnessparcours: Der Ortsteil von Penig lebt auf und wird zum Treffpunkt. Doch nicht alle Wünsche konnten erfüllt werden.
Julia Czaja
29.12.2025
Von wem Chemnitz 2025 Abschied nehmen musste
Drei der Persönlichkeiten, von denen Chemnitz 2025 Abschied nahm: Ex-Schauspieldirektor Hartwig Albiro, Katrin Siegel vom Chemnitzer Jugendforum, Zeitzeuge Chris Bürger.
Sie wirkten auf großer Bühne oder im Stillen, widmeten ihr Leben Kunst und Kultur, dem Sport, der Politik oder der Wissenschaft. Und sie werden vielen Chemnitzerinnen und Chemnitzern in Erinnerung bleiben.
Michael Müller
„Die Aussichten sind schlechter geworden, aber die Hoffnung bleibt“: Neuer Rückschlag für Papierfabrik in Penig
Für die Papierfabrik Penig der Felix Schoeller GmbH & Co.KG gibt es keine guten Nachrichten. Doch das endgültige Aus bedeutet das nicht.
Die Frist zur Suche nach einem möglichen Investor ist fast abgelaufen. Nun, ausgerechnet vor dem Heiligabend, gibt es Neuigkeiten von der ältesten Papierfabrik Deutschlands in Penig.
Julia Czaja
Mehr Artikel