Geldsegen in Arnsdorf: Freizeitzentrum für Bewohner könnte nächstes Jahr eröffnen

Große Sprünge schienen bis vor kurzem noch aussichtslos. Doch ein überraschender Geldsegen sorgt dafür, dass die Arnsdorfer ihrem großen Traum – einem Freizeitzentrum – schneller näherkommen.

Noch im November stand zu befürchten, dass der Feuerwehrverein Arnsdorf/Amerika im nächsten Jahr „nur kleine Brötchen backen kann“, wie Rosmarie Teichmann vom Verein es formulierte. Doch in der Adventszeit bekamen die Arnsdorfer ein Weihnachtsgeschenk, mit dem sie nicht gerechnet hatten und das ihre Pläne für 2026 sprichwörtlich auf neue...