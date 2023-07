Geparktes Auto macht sich in Königshain-Wiederau selbstständig, quert eine Straße und kracht gegen ein Carport

Königshain-Wiederau.

In Stein, einem Ortsteil von Königshain-Wiederau, ist am Montag kurz nach 9 Uhr ein abgestellter Dacia losgerollt und gegen ein Carport gestoßen. Das berichtete die Polizei. Der Wagen war an der Felsenstraße geparkt. Das Auto überfuhr zwei Elektrozäune, kreuzte die Fahrbahn der Felsenstraße, kollidierte mit einem Zaun und dann mit dem Carport. Der Schaden: etwa 35.000 Euro. (lk)