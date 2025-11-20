Geringswalde: Audi-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – bis nach Leisnig

Der Mann war offensichtlich unter Einfluss von Alkohol gefahren. Auch eine Anzeige wegen Nötigung bekam der 24-Jährige.

Geringswalde.

Auf der Dresdener Straße (B 175) in Geringswalde wollten Polizisten am Mittwochabend einen Audi kontrollieren. Doch der Fahrer (24) fuhr weiter, informiert die Polizei. Die Beamten folgten dem Pkw circa zwölf Kilometer bis Leisnig, wobei der Audi mit Geschwindigkeiten von 150 bis bis 180 km/h fuhr, heißt es. Letztendlich hielt der 24-jährige Audi-Fahrer auf einem Supermarktparkplatz an. Dort führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,34 Promille ergab. Zu mehreren Anzeigen kam noch eine wegen Nötigung im Straßenverkehr, da ein Polizist beim Anhalteversuch des Audi in Geringswalde zur Seite gehen musste, um nicht angefahren zu werden. (jarn)