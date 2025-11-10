Geringswalde jetzt mit schnellem Internet unterwegs

Versorger Eins Energie Sachsen übernimmt das Glasfasernetz der Stadt. Und ab sofort können Nutzer Verträge abschließen und sich freischalten lassen.

Für Geringswalde ist es ein Meilenstein: Der Energieversorger Eins Energie Sachsen hat am 7. November offiziell das Glasfasernetz für schnelles Internet von der Stadt übernommen. Rund 1100 Haushalte und etwa Gewerbetreibende können davon profitieren.