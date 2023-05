Geschichte der Talsperre Kriebstein wird in Lunzenau erzählt

Vor über 90 Jahren wurde die Talsperre Kriebstein gebaut, von 1927 bis 1929. Zum Jubiläum hat Siegfried Scharf einen Vortrag erstellt. Zu Gast ist der Ehrenberger damit am 13. Mai in der Erlebniskneipe "Zum Prellbock" bei Matthias Lehmann in Lunzenau. Scharf zeigt historische Bilder und eigene Fotos und spricht über die Entwicklung der Talsperre...