Gesprächskreis bringt Frida Kahlo nach Rochlitz

Die Rochlitzer Runde kommt am Freitag im Generationentreff zusammen – eine Woche früher als üblich.

Der letzte Freitag im Monat ist in der kühleren Jahreshälfte traditionell der Rochlitzer Runde, der Veranstaltungsreihe im Generationentreff am Markt 13, vorbehalten. Im Oktober wird der Temin wegen des Feiertags nun eine Woche vorgezogen. Treff ist also schon am 24. Oktober, Start wie üblich 18 Uhr. Es geht dieses Mal um die mexikanische...