Gewerberäume in Rochlitz, eine mysteriöse Frau und DNA-Spuren: Prozess um mutmaßliche Drogendealer-Familie geht weiter

Gewerberäume als Drogenlager? Von Rochlitz aus soll eine mutmaßliche Drogendealer-Familie Ware verpackt und verschickt haben. Im Prozess vor dem Landgericht taucht noch eine rätselhafte Frau auf.

Ein Pappkarton, eine Scheune in Grimma, Gewerberäume in Rochlitz, Polizeibeamte in Bayern und eine mysteriöse Frau namens Vanessa: Der Fall einer Familie zieht weite Kreise und ähnelt einem Kuriositätenkabinett. Konkret geht es um eine Drogenhändlerbande aus Colditz, Grimma und Leisnig – eine 59-jährige Colditzerin, ihre beiden Söhne und...