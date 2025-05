Grippefälle in Mittelsachsen: Ferien brachten Entspannung

Die Erfassung der Infektionen für diese Saison ist beendet. Sie war schwer: So viele Fälle wie lange nicht wurden registriert, vier Menschen starben.

In der Woche vor den Winterferien war der Zenit in Mittelsachsen erreicht: Das Gesundheitsamt registrierte 422 neue Grippefälle zwischen dem 10. und 16. Februar. Die Winterferien brachten - zumindest was die Zahlen betrifft - etwas Entspannung. 289 und 258 Fälle wurden in den beiden schulfreien Wochen gezählt. Danach sank die Zahl der...