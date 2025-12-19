Großbrand in Einfamilienhaus in Leisnig: Mehrere Feuerwehren rücken aus

In Leisnig kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Großbrand in einem Einfamilienhaus. Es waren viele Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

In der Nacht zu Freitag ist es in Polkenberg, einem Ortsteil von Leisnig, zu einem Großbrand eines Einfamilienhauses gekommen. Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Dorfstraße gerufen, nachdem Anwohner Flammen aus dem Dachstuhl des Wohnhauses gemeldet hatten. Vor Ort bestätigte sich die Lage für die Einsatzkräfte. Unter anderem... In der Nacht zu Freitag ist es in Polkenberg, einem Ortsteil von Leisnig, zu einem Großbrand eines Einfamilienhauses gekommen. Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Dorfstraße gerufen, nachdem Anwohner Flammen aus dem Dachstuhl des Wohnhauses gemeldet hatten. Vor Ort bestätigte sich die Lage für die Einsatzkräfte. Unter anderem...