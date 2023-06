Großvermieter in Geringswalde treibt Immobilienkauf voran

Die Bau- und Gebäudeverwaltung (BGV) Geringswalde will eine innerstädtische Immobilie vor dem Verfall retten. Konkret geht es um den Zweigeschosser am Unteren Zwinger 1. Der Großvermieter will das Gebäude mit sechs Wohnungen kaufen, um handlungsfähig werden zu können. Eigentümer ist die Stadt Geringswalde. Darüber wollen sich die Stadträte in...