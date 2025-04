Hausarztpraxis in Rochlitz: Vorerst verkürzte Öffnungszeiten

Für Patienten der Praxis im Gesundheits- und Pflegezentrum „Lindenblick“ gibt es Veränderungen. Begrüßt werden sie ab April von einem neuen Gesicht.

Wer bisher die Hausarztpraxis im Gesundheits- und Pflegezentrum „Lindenblick“ in Rochlitz genutzt hat, muss sich vorerst auf eingeschränkte Öffnungszeiten einstellen. Seit Sommer 2024 ist Ärztin Beate Bartmuß in der Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums der Landkreis Mittweida Krankenhausgesellschaft (LMK) tätig. Sie geht in den...