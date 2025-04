Hausarztsuche in Rochlitz: Wer nimmt noch neue Patienten auf?

Nach Praxisschließung und Personalwechsel: Mediziner der Stadt und der Umgebung arbeiten weiter am Limit. Nicht überall gibt es noch Kapazitäten.

Die Hausarztsituation in Rochlitz bleibt angespannt. Mit dem April ist Ärztin Beate Bartmuß in der Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) der Landkreis Mittweida Krankenhausgesellschaft (LMK) in den Mutterschutz und die anschließende Elternzeit gegangen. Die Praxis ist vorerst nur noch an zwei statt wie bislang an fünf Tagen in der...