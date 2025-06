Havarie in Rochlitz: Sperrung rund um die Fischergasse 1

In Rochlitz steht eine kurzfristige Sperrung wegen einer Abwasser-Havarie an. Die Kreuzung am Clemens-Pfau-Platz ist betroffen.

In Rochlitz muss der Bereich um die Fischergasse 1 kurzfristig gesperrt werden. Grund dafür ist eine Havarie der Abwasserleitung, über die der Zweckverband Hainichen die Stadt Rochlitz am Mittwoch informiert hat. Konkret betroffen ist der Kreuzungsbereich von Kunigundenstraße, Clemens-Pfau-Platz und Fischergasse 1.