Herbstliches Rezept vom Profi aus Wermsdorf: Robby Höhmes „Süppchen von der Bischofsmütze“

Der Wermsdorfer Showkoch Robby Höhme verrät sein Rezept für eine raffinierte Kürbissuppe mit Koriander.

Der Herbst ist Kürbiszeit, und die Kürbissuppe ist der unangefochtene Favorit in deutschen Küchen. Aber wie gelingt diese cremig und wird aromatisch? Robby Höhme, Showkoch aus Wermsdorf, stellt im Interview sein Rezept für ein „Süppchen von der Bischofsmütze“ vor, das aus seinem Kochkurs „Kürbis Hoch Drei!“ stammt. Es ist schnell...