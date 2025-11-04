Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kürbisse gibt es viele (Symbolfoto), Rezepte dazu ebenfalls, wie das von Robby Höhme.
Kürbisse gibt es viele (Symbolfoto), Rezepte dazu ebenfalls, wie das von Robby Höhme. Bild: Kristin Schmidt
Rochlitz
Herbstliches Rezept vom Profi aus Wermsdorf: Robby Höhmes „Süppchen von der Bischofsmütze“
Von Alisa Marcinkowski
Der Wermsdorfer Showkoch Robby Höhme verrät sein Rezept für eine raffinierte Kürbissuppe mit Koriander.

Der Herbst ist Kürbiszeit, und die Kürbissuppe ist der unangefochtene Favorit in deutschen Küchen. Aber wie gelingt diese cremig und wird aromatisch? Robby Höhme, Showkoch aus Wermsdorf, stellt im Interview sein Rezept für ein „Süppchen von der Bischofsmütze“ vor, das aus seinem Kochkurs „Kürbis Hoch Drei!“ stammt. Es ist schnell...
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
25.10.2025
2 min.
Fünf Kürbis-Rezepte, die auch Kindern schmecken
Nudeln mit Kürbis und Käse: ein klassisches Herbstgericht.
Ob der Kürbis als Suppe daherkommt, als Pasta-Zutat oder als cooler Burger: Mit diesen fünf Rezepten von Koch-Profis aus der Region Westsachsen gibt es jede Menge Spaß und Geschmack auf die Teller.
Elsa Middeke
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
04.11.2025
5 min.
„Ehrlich kocht am Längsten“: Robby Höhme über seine Arbeit als Showkoch in Mittelsachsen
Showkoch Robby Höhme kocht mit Produkten, die es auf dem Regionalmarkt in Rochlitz gibt.
Als Showkoch kreiert Robby Höhme saisonale Gerichte auf Veranstaltungen in Sachsen, unter anderem in Grimma und in Rochlitz. Im Gespräch erklärt er, welche Philosophie seine Arbeit besonders macht und teilt ein herbstliches Rezept.
Alisa Marcinkowski
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel