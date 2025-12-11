Herz für Tiere: Leisnig feiert mit Hunden und Katzen

Die Tiernothilfe Leisnig macht den 13. Dezember zu einem Tag der Hoffnung für Tiere, die auf ein liebevolles Zuhause warten.

Vielleicht klappt es diesmal. Das Team der Tiernothilfe Leisnig hofft auf zahlreiche Besucher zur Tierweihnacht. Für Einrichtungsleiterin Silke Pfumfel eine Gelegenheit, Hunde und Katzen vorzustellen und für die Vierbeiner ein neues Zuhause zu finden. Anziehungspunkte für Gäste bilden, wie Mitarbeiterin Simone Landgraf ankündigte, eine...