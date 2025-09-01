Hiobsbotschaft für Wechselburg: Mönche geben Kloster auf

Nach mehr als 30 Jahren endet eine Ära in Wechselburg: Die Mönche der Ettaler Abtei ziehen sich zurück und hinterlassen eine Lücke im geistlichen Leben der Region.

Das Benediktinerkloster Wechselburg wird von seinem Ettaler Mutterhaus aufgegeben. Darüber haben die bayerische Abtei und das Bistum Dresden-Meißen in einer gemeinsamen Erklärung am Montag informiert. Wie daraus hervorgeht, brechen die Mönche nach mehr als 30 Jahren Engagements bis Ende 2026 die Zelte in Sachsen ab.