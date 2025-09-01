Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Ensemble aus Basilika, Schloss und Kloster prägt Wechselburg. Es ist nicht nur geistliches Zentrum der Katholiken aus der näheren Umgebung, sondern strahlt weit über die Region.
Das Ensemble aus Basilika, Schloss und Kloster prägt Wechselburg. Es ist nicht nur geistliches Zentrum der Katholiken aus der näheren Umgebung, sondern strahlt weit über die Region.
Rochlitz
Hiobsbotschaft für Wechselburg: Mönche geben Kloster auf
Von Michael Kunze
Nach mehr als 30 Jahren endet eine Ära in Wechselburg: Die Mönche der Ettaler Abtei ziehen sich zurück und hinterlassen eine Lücke im geistlichen Leben der Region.

Das Benediktinerkloster Wechselburg wird von seinem Ettaler Mutterhaus aufgegeben. Darüber haben die bayerische Abtei und das Bistum Dresden-Meißen in einer gemeinsamen Erklärung am Montag informiert. Wie daraus hervorgeht, brechen die Mönche nach mehr als 30 Jahren Engagements bis Ende 2026 die Zelte in Sachsen ab.
