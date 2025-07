Historische Ernte, Vogelschießen und Lasershow: So feiert ein Dorf im Altenburger Land 750. Geburtstag

Das Vogelschießen hat in Garbisdorf nahe der sächsischen Grenze Tradition. Doch es ist ein besonderes Jahr.

Garbisdorf.

Volles Haus im Kulturgut Quellenhof in Garbisdorf: Der Ortsteil von Göpfersdorf im Altenburger Land feiert seine 750. Ersterwähnung. Zum 38. Vogelschießen des Heimatvereins Göpfersdorf wurde nicht nur der neue Schützenkönig gekrönt. Davor stand die traditionelle Abholung des vorherigen Schützenkönigs, begleitet von Kutschen, Reitern, Jagdhornbläsern und Mitgliedern des Ponitzer Heimatvereins in Altenburger Trachten. Nach rund 300 Schüssen fiel der große Holzvogel. Am Nachwuchswettbewerb nahmen 19 Kinder teil. Weitere Höhepunkte waren die Historische Ernte und eine Lasershow. Im Quellenhof ist vom 25. bis 27. Juli das Kabarett „die Nörgelsäcke“ zu erleben, Freitag und Samstag ab 20 Uhr und Sonntag ab 19 Uhr. (eva)