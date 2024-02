Hochwasserschutz für Rochlitz: Warum die Feuerwehr einen eigenen Radlader braucht

Nach dem Heiligabend-Hochwasser 2023 sucht Rochlitz nach Möglichkeiten, auf solche Ereignisse besser reagieren zu können. Die Stadt will den Hochwasserschutz verstärken. Wie kann ein Radlader helfen?

Auch wenn der Frühling naht, die Niederschläge nachlassen und die Sonne sich mehr und mehr durchsetzt: Das Thema Hochwasser bleibt in Rochlitz aktuell. Erst Ende Januar waren Vertreter der Stadt im Landeshochwasserzentrum in Dresden, nun sollen in absehbarer Zeit Mitarbeiter von dort nach Rochlitz kommen, um sich zu informieren. Denn: Ein...