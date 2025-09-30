In Döbeln wurden zwei Quads entwendet

Rochlitz
Von einem Firmenparkplatz wurden am Wochenende zwei Quads und ein Hochdruckreiniger gestohlen.
Irgendwann in der Zeit von Freitagabend bis Montagfrüh sind von einem Firmenparkplatz in Döbeln in Nähe der Mastener Straße zwei wertvolle Quads und ein hochwertiger Hochdruckreiniger gestohlen worden. Die Täter vom vergangenen Wochenende sind bislang noch völlig unbekannt, wie die Polizeidirektion am Dienstag in ihrem Bericht mitteilte. Der...
