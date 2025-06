Instrument in Wechselburg erklingt wieder: Diese Rätsel und Geheimnisse lüftet die Orgel

Ein einzigartiges Stück Musikgeschichte: Die Wechselburger Orgel ist nahezu unverändert erhalten. Ihr Klang verleiht den kommenden Orgeltagen eine besondere Note. Welche Geheimnisse birgt sie noch?

Sie ist einzigartig in Sachsen, verbirgt Faszinierendes in ihrem Inneren und klingt noch immer wie vor 244 Jahren: die Orgel in der St.-Ottokirche in Wechselburg. In den vergangenen Monaten wurde das Instrument umfangreich restauriert. Nun, nach mehr als einem Jahr Stille, wird sie anlässlich der Orgeltage vom 27. bis 29. Juni wieder für ihren...