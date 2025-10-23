Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der irische Musiker Tim O‘Shea (links) ist am 30. Oktober zu erleben.
Der irische Musiker Tim O‘Shea (links) ist am 30. Oktober zu erleben. Bild: Carole Zabbal Wynne.
Der irische Musiker Tim O‘Shea (links) ist am 30. Oktober zu erleben.
Der irische Musiker Tim O‘Shea (links) ist am 30. Oktober zu erleben. Bild: Carole Zabbal Wynne.
Rochlitz
Irischer Abend mit Tim O’Shea in Breitenborn
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein irischer Abend in Breitenborn mit Tim O‘Shea & Friends. Welche Melodien entführen das Publikum auf die grüne Insel?

Musikliebhaber können am Donnerstag, 30. Oktober, im übertragenen Sinne einen Kurztrip auf die grüne Insel unternehmen. An diesem Tag findet wieder ein irischer Abend in der Breitenborner Kirche statt. Die Musik kommt, wie sollte es anders sein, im Original aus Irland: Tim O‘Shea & Friends stehen auf der Bühne. Tim O’Shea ist ein Musiker...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
2 min.
Fritz und Karl auf Tour: Historische Zugfahrten zu Festen in Rochlitz und Geithain
Die Frelsbachtalbahn ist am 23. und 30. August wieder unterwegs.
Zwei Wochenenden, zwei Erlebnisse: Die Frelsbachtalbahn lädt ein zu Fahrten mit „Fritz“ und „Karl“. Ziel sind das Hoffest in Narsdorf und das Traktorentreffen in Breitenborn.
Julia Czaja
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
13:00 Uhr
3 min.
Zirkuszauber in Rochlitz: Circus Magic zeigt atemraubende Artistik und Tierdressuren
Jeffrey Endres und Kamel Ali laden in den Circus Magic ein. Dieser gastiert in Rochlitz.
In Rochlitz gastiert der Circus Magic zum ersten Mal. Die Premiere mit Artisten und Tierdompteure bietet ein zweistündiges Spektakel. Welche Überraschungen halten sie bereit?
Julia Czaja
Mehr Artikel