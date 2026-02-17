Kalte Pfoten: Tierheim Leisnig startet Spendenaktion

Rochlitz
In der Tiernothilfe droht das Wasser in den Trinknäpfen zu gefrieren. Die Heizung ist in die Jahre gekommen. Jetzt treten die Tierschützer die Flucht nach vorn an.
Jetzt wissen sie, was auf sie zukommt: Um die Heizung im Tierheim am Leisniger Eichberg wieder flott zu kriegen, sind rund 22.000 Euro nötig. Die hofft das Team mit Spenden über eine Crowdfunding-Aktion einzuspielen. „Das Aggregat ist rund zwei Jahrzehnte alt, und es gehen immer mehr Teile kaputt“, verdeutlicht Einrichtungsleiterin Silke...
