Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Mittwochnachmittag tankten drei Eurofighter am Himmel über der Rochlitzer Region auf.
Am Mittwochnachmittag tankten drei Eurofighter am Himmel über der Rochlitzer Region auf. Bild: Mario Hösel
Am Mittwochnachmittag tankten drei Eurofighter am Himmel über der Rochlitzer Region auf.
Am Mittwochnachmittag tankten drei Eurofighter am Himmel über der Rochlitzer Region auf. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Kampfjets der deutschen Luftwaffe tanken über Rochlitz auf
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als drei Eurofighter am Himmel kreisen, wird die Stille in Rochlitz von einem kraftvollen Dröhnen durchbrochen – ein Anblick, der inzwischen zur Routine geworden ist.

Sie gehören inzwischen irgendwie zum Alltag, die Manöver der deutschen Luftwaffe. Erneut haben Militärmaschinen die Rochlitzer Region überflogen, diesmal am Mittwoch. Allerdings flogen die Flugzeuge nicht so tief wie Ende Juli, was damals für helle Aufregung gesorgt hatte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
06.08.2025
4 min.
Planespotter aus Mittweida erklärt: Diese Kampfjets und Militärmaschinen fliegen über Mittelsachsen
Ralf Härtel beobachtet den Luftraum in Mittelsachsen. Neben Ferienfliegern entdeckt der Mittweidaer auch Militärmaschinen, wie eine AWACS, Aufklärungsflugzeug. Das sei aber selten.
Vor Tagen sorgte ein Tiefflug von vier Transportmaschinen und zwei Kampfflugzeugen in Rochlitz für Debatten. Ralf Härtel mahnt zur Gelassenheit. Überflüge von Militärmaschinen beobachtet er täglich.
Alexander Christoph
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
31.07.2025
3 min.
Militärmaschinen über Rochlitz: Bundeswehr nennt Details zur Übung
Diese Militärmaschine flog am Mittwoch gegen 15 Uhr in einer Höhe von knapp 300 Metern über Rochlitz.
Die Zeitenwende der Bundeswehr bringt mehr militärische Präsenz über Mittelsachsen – die Anwohner in Rochlitz spüren die Konsequenzen hautnah. Sie klagen über Fluglärm und sprechen von Angst.
Alexander Christoph
Mehr Artikel