Kampfjets der deutschen Luftwaffe tanken über Rochlitz auf

Als drei Eurofighter am Himmel kreisen, wird die Stille in Rochlitz von einem kraftvollen Dröhnen durchbrochen – ein Anblick, der inzwischen zur Routine geworden ist.

Sie gehören inzwischen irgendwie zum Alltag, die Manöver der deutschen Luftwaffe. Erneut haben Militärmaschinen die Rochlitzer Region überflogen, diesmal am Mittwoch. Allerdings flogen die Flugzeuge nicht so tief wie Ende Juli, was damals für helle Aufregung gesorgt hatte.