Karls-Bande-Hotel eröffnet in Döbeln: So familienfreundlich ist es

Großer Andrang beim neuen Karls-Bande-Hotel in Döbeln: Schon vor der Einweihung wollten viele sehen, was zukünftig den Gästen vorbehalten bleibt. Wurden die Erwartungen der Besucher erfüllt und was plant Karls-Chef Robert Dahl für Döbeln noch?

Der Andrang war groß, noch bevor am Sonntagnachmittag um 15 Uhr die ersten Gäste einchecken konnten. Kurz vor zehn eröffnete Karls-Chef Robert Dahl zusammen mit Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) das neue Karls-Bande-Hotel. Gearbeitet wurde daran bis zur letzten Minute.