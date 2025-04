Karls Erdbeerhof feiert in Döbeln Geburtstag: Diese Highlights erwarten Gäste im Jubiläumsjahr

Am Sonntag wird im Erlebnisdorf gefeiert. Ein Jahr nach der Eröffnung wird auf dem Gelände des Freizeitparks aber auch schon an den nächsten Attraktionen gebaut.

Neues Hotel: Wenn die Gäste am Sonntag zur Geburtstagsfeier von Karls Erlebnisdorf in Döbeln ins Außengelände ausschwärmen, können sie sich auch einen Eindruck vom weiteren Wachstum des Freizeitparks an der Autobahn 14 verschaffen. So sind aktuell auf dem Fundament bereits erste Wandelemente für das neue Karls-Bande-Hotel aufgestellt. Die...