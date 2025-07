Karls öffnet Maislabyrinth in Döbeln: Fünf Dinge, die Gäste jetzt wissen müssen

Die „Freie Presse“ hat vor der Eröffnung einen exklusiven Rundgang durch den Irrgarten in Mittelsachsen unternommen und ist auf Neuheiten gestoßen. Und es gibt praktische Tipps für den Besuch.

Am Freitag, 10 Uhr, wird das Maislabyrinth im Erlebnis-Dorf von Karls in Döbeln eröffnet. Genau genommen: wieder eröffnet. Denn schon im vorigen Jahr wurde das zwei Fußball-Felder große Areal erstmals für die Besucher freigegeben. Im April dieses Jahres sind nun erneut mehr als 160.000 Maispflanzen in den Boden gebracht und Wege angelegt...